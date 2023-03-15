У Підгайцях вирішували, що робити із пошкодженими будівлями, які постраждали від агресії рф

Так, вчора, 14 березня, відбулося позачергове засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Підгаєцькій міській раді під головуванням міського голови Ігоря Мерени.
Серед основних питань, що були розглянуті:
- про оцінку нанесених збитків внаслідок збройної агресії російської федерації, пов’язаної із пошкодженням будівель та споруд на території Підгаєцької територіальної громади;
- про приведення в готовність захисних споруд цивільного захисту на території Підгаєцької міської територіальної громади;
- про заходи з підготовки Підгаєцької міської територіальної громади до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пропуском льодоходу, повені та весняних паводків.
Таким чином, потрібно було внести деякі зміни до бюджету та виділити кошти на ремонт.
«У зв’язку із збройною агресією рф, яка призвела до пошкодження будівель та споруд на території Підгаєцької територіальної громади, розглянуто питання про погодження проєкту змін до Номенклатури та обсягів матеріального резерву Підгаєцької міської територіальної громади для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, їх наслідків та його використання в умовах правового режиму воєнного стану на 2023 рік з метою закупівлі шиферу, цвяхів, вікон та дверей», – інформують у Підгаєцькій міській раді.