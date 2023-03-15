У Підгайцях вирішували, що робити із пошкодженими будівлями, які постраждали від агресії рф

9 березня у Підгаєцькій громаді, що на Тернопільщині, уламки від ракети пошкодили декілька будівель. Влада міста вирішила допомогти їх відновити.

Так, вчора, 14 березня, відбулося позачергове засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Підгаєцькій міській раді під головуванням міського голови Ігоря Мерени.

Серед основних питань, що були розглянуті:

про оцінку нанесених збитків внаслідок збройної агресії російської федерації, пов’язаної із пошкодженням будівель та споруд на території Підгаєцької територіальної громади;

про приведення в готовність захисних споруд цивільного захисту на території Підгаєцької міської територіальної громади;

про заходи з підготовки Підгаєцької міської територіальної громади до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пропуском льодоходу, повені та весняних паводків.

Таким чином, потрібно було внести деякі зміни до бюджету та виділити кошти на ремонт.