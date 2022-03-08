У Підгайцях на Майдані Незалежності попрощалися з Олександром Корпаном. Хлопець загинув 2 березня в російсько-українській війні. Віддати шану та честь військовому прийшло більше сотні людей.

Під час прощання над труною Олександра розгорнули український прапор, а дружині бійця передали пам’ятний лист від головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного.

Поховали бійця на Підгаєцькому цвинтарі. Поруч з могилою дідуся, який теж мав стосунок до авіації. Сам же Олександр з дружиною до війни мешкали в Миколаєві.

У вересні Олександру Корпану мало б виповнитись 28 років. Вічна пам’ять!