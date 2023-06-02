У парку Національного відродження в Тернополі запрацювало «Колесо огляду»

1 червня, у тернопільському парку Національного відродження запрацював ще один атракціон – «Колесо огляду».

Як зазначає керівник КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» Микола Ткач, цей атракціон пройшов відповідні обстеження й перевірку усіх елементів, конструкцій. Були зауваження щодо аварійної зупинки під час вимкнення електроенергії, які працівники комунального підприємства уже усунули. Так, розроблено механізм, який у випадку відсутності світла, дозволить безпечно опустити людей на землю. Атракціон отримав експертний висновок і акти про готовність до початку роботи від фахівців ДП «Тернопільський експертно-технічний центр Держпраці». Вартість катання на атракціоні – 40 грн за цикл 5 хв.

У випадку повітряної небезпеки робота атракціону буде припинена та відвідувачі мають пройти у безпечне місце, зокрема, укриття, сховища тощо. Після відбою повітряної тривоги, якщо відвідувачі недоотримали сеанс, вони можуть відвідати атракціон ще раз із збереженим квитком.

До слова, у парку Національного відродження для тернополян та гостей міста працюють ще дев’ять атракціонів, а саме: «Юнга», «Ромашка», «Дитячі каруселі», «Сюрприз» (тривають ремонтні роботи), «Грибок», «Веселі гірки», «Берізка», «Клоун».

Просимо відвідувачів атракціонної техніки бути обачними та дотримуватися усіх вимог безпеки з метою уникнення травм.