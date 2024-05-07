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У парках Тернополя проводитимуть заходи зі знищення кліщів

07.05.2024

Ірина Нова

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Суспільство, Офіційно, Тернопільщина, Новини

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З 9 травня у парках Тернополя розпочнуться акарицидні заходи зі знищення іксодових кліщів, що можуть переносити збудників небезпечних захворювань.

Тернополян просять утриматися від відвідування парків та вигулу домашніх тварин у цей період, про це інформують у міській раді.

Акарицидні заходи проводитимуть зранку о 09:00 год та згідно з встановленим графіком:

  • 9 травня – парк Тараса Шевченка;
  • 10 травня – парк Сопільче;
  • 13 травня – парк Національного відродження;
  • 14 травня – парк Здоров’я та Старий парк.

У графіку можливі зміни при атмосферних опадах та поривах вітру понад 9 м/с, про що буде повідомлено додатково.

Фото з мережі інтернет

 

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Джерело: ТМР

Теги: Тернопіль, парк "Здоров'я", Старий парк, парк Національного відродження, парк Сопільче, знищення кліщів, парк Тараса Шевченка

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