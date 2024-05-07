У парках Тернополя проводитимуть заходи зі знищення кліщів

З 9 травня у парках Тернополя розпочнуться акарицидні заходи зі знищення іксодових кліщів, що можуть переносити збудників небезпечних захворювань.
Тернополян просять утриматися від відвідування парків та вигулу домашніх тварин у цей період, про це інформують у міській раді.
Акарицидні заходи проводитимуть зранку о 09:00 год та згідно з встановленим графіком:
- 9 травня – парк Тараса Шевченка;
- 10 травня – парк Сопільче;
- 13 травня – парк Національного відродження;
- 14 травня – парк Здоров’я та Старий парк.
У графіку можливі зміни при атмосферних опадах та поривах вітру понад 9 м/с, про що буде повідомлено додатково.
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