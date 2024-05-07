У парках Тернополя проводитимуть заходи зі знищення кліщів

З 9 травня у парках Тернополя розпочнуться акарицидні заходи зі знищення іксодових кліщів, що можуть переносити збудників небезпечних захворювань.

Тернополян просять утриматися від відвідування парків та вигулу домашніх тварин у цей період, про це інформують у міській раді.