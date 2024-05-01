01.05.2024 09:45

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

На Тернопільщині скажений кіт покусав двох жінок, а наступного дня здох

01.05.2024

Ірина Нова

89

Тернопільщина, Новини, Суспільство

Поширити:

На Тернопільщині дві жінки заразилися сказом від домашнього кота. Жительки Іване-Пустенської громади помітили, що домашній улюбленець хворий і дивно поводиться, почали лікувати тварину. 

Про виявлений випадок сказу в Іване-Пустенській громаді повідомили 28 квітня. В неділю до Борщівської місцевої лікарні звернулися дві жінки. Жительки села Залісся скаржилися на те, що їх сильно покусав і подряпав кіт однієї з них. Жінки розповіли, що вони обоє лікували тварину в домашніх умовах, бо вона виглядала хворою і дивно поводилася. Однак на наступний день кіт помер.

Постраждалі одразу звернулися до лікарні, оскільки запідозрили, що тварина могла захворіти на сказ. Наразі потерпілим проводиться курс лікування проти сказу, повідомили ZAXID.NET в ДСНС Тернопільщини. Щодо кота, то його труп направлено для проведення експертизи на наявність збудника сказу.

При Чортківській райдержадміністрації 29 квітня проводитимуть засідання протиепізоотичної комісії, щоб запровадити карантин в населеному пункті та визначити площу проведення дезінфекції.

 

 

Джерело: ZAXID.NET

Теги: Тернопільщина, кіт, сказ

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах