У новорічну ніч Тернопіль посилено патрулюватимуть поліціянти і військові

Комендантська година на Тернопільщині під час Новорічної ночі залишиться незмінною, вона триватиме з 23.00 до 5.00.

Про це на брифінгу повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, у цей період у посиленому режимі патрулюватимуть поліцейські та військовослужбовці.

Жителів краю голова ОВА закликав без необхідності не порушувати комендантської години. Усіх, хто перебуватимуть на вулиці у цей час, можуть перевіряти працівники спецслужб. Вони вимагатимуть показати документи, що посвідчують особу, а також пояснити причину перебування на вулиці.