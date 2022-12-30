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У новорічну ніч комендантську годину в Тернополі скасовувати не будуть

30.12.2022

Роман Васильович

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Новини, Події

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У новорічну ніч, з 31 грудня на 1 січня, в Тернопільській громаді комендантська година скасовуватися не буде і триватиме як зазвичай з 23:00 по 05:00 год.

Щодо роботи громадського транспорту, 31 грудня та 1 січня, він буде працювати у режимі вихідного дня.

Про це повідомляє Тернопільська міська рада.

Традиційно на вихідні кількість одиниць транспорту на маршрутах зменшується майже на 30%, це зумовлено зменшенням кількості пасажиропотоку, водночас це і економія пального та електроенергії.

Нагадуємо, на території Тернопільської громади заборонено використовувати піротехнічні засоби до завершення дії воєнного стану.

Автор: Роман Васильович

Мітки: комендантська година, новий рік

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