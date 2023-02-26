26.02.2023 21:27

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

У навчальному закладі на Тернопільщині відбулось таємне голосування за нового очільника

26.02.2023

Роман Васильович

198

Новини, Освіта

Поширити:

Відокремлений структурний підрозділ “Зборівський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя” – з новим-старим директором.

Вибори очільника навчального закладу відбулися 23 лютого.

Відтак, за підсумками таємного голосування переміг чинний директор Ігор Богданович Баліцький. Він набрав 89% голосів.

У голосуванні взяли участь всі педагогічні працівники закладу, представники адміністративно-технічного персоналу, а також представники студентської спільноти. Вибори відбулись відповідно до вимог чинного законодавства, скарг і порушень зафіксовано не було.

«Весь педагогічний, студентський та учнівський колектив, а також усі співробітники навчального закладу вітають Вас з перемогою! Бажаємо завжди досягати значних висот у своїй діяльності, браво та гідно представляти інтереси нашого коледжу, в будь-якій ситуації знаходити вірний і легкий вихід. Бажаємо дружного і надійного колективу, тямущих і зацікавлених студентів та учнів, вдячних та ініціативних батьків. Успіхів Вам та плідної професійної діяльності!», – вітають новопризначеного керівника підлеглі на сторінці ВСП “Зборівський фаховий коледж ТНТУ ім.І.Пулюя”.

Джерело: Тернополянни

Теги: Баліцький Ігор Богданович

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах