У навчальному закладі на Тернопільщині відбулось таємне голосування за нового очільника

Вибори очільника навчального закладу відбулися 23 лютого.

Відтак, за підсумками таємного голосування переміг чинний директор Ігор Богданович Баліцький. Він набрав 89% голосів.

У голосуванні взяли участь всі педагогічні працівники закладу, представники адміністративно-технічного персоналу, а також представники студентської спільноти. Вибори відбулись відповідно до вимог чинного законодавства, скарг і порушень зафіксовано не було.

«Весь педагогічний, студентський та учнівський колектив, а також усі співробітники навчального закладу вітають Вас з перемогою! Бажаємо завжди досягати значних висот у своїй діяльності, браво та гідно представляти інтереси нашого коледжу, в будь-якій ситуації знаходити вірний і легкий вихід. Бажаємо дружного і надійного колективу, тямущих і зацікавлених студентів та учнів, вдячних та ініціативних батьків. Успіхів Вам та плідної професійної діяльності!», – вітають новопризначеного керівника підлеглі на сторінці ВСП “Зборівський фаховий коледж ТНТУ ім.І.Пулюя”.