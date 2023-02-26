У Національному парку на Тернопільщині зацвіли рідкісні первоцвіти (фото)

На території Національного природного парку «Дністровський каньйон» проростають рідкісні первоцвіти, які занесені до Червоної книги України: підсніжник білосніжний, білоцвіт весняний, шафран-Гейфеля, сон-трава, горицвіт весняний, чемерник червонуватий та ряд інших рослин.

Фотографії цих рідкісних квітів опублікували в Національному природному парку «Дністровський каньйон». Дивіться, як природа прокидається після зимової сплячки.

У національному парку пояснюють, чому не можна зривати первоцвіти.

Збирання первоцвітів дуже шкідливе для природи тим, що не дає можливості рослинам утворити насіння. До того ж пошкоджуються сусідні квіти, ламаються стебла та бруньки, — йдеться у повідомленні. — Первоцвіти є єдиним джерелом живлення для багатьох видів комах. Зникнуть первоцвіти — зникне величезна кількість метеликів, бджіл, джмелів, інших комах котрі захищають ліс від шкідників. Дерева почнуть хворіти й висихати. Закликаємо кожного бережливо ставитись до навколишнього природного середовища, нашого довкілля, що у свою чергу стане гарантією збереження первоцвітів на теренах нашого краю, країни та всієї планети.

Довідка

Згідно з чинним законодавством, знищуючи рідкісні та зникаючі види рослин, громадяни порушують закони України «Про рослинний світ», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про Червону Книгу України» та несуть відповідальність за статтею 90 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що тягне за собою накладення штрафу на громадян від 20 до 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (510-850 грн) та відповідно до Постанови КМУ від 07.11.2012 року №1030 відшкодовуються нанесені збитки за кожну зірвану рослину в розмірі від 49 до 62 гривень.