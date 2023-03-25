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У національному парку “Дністровський каньйон” виявили червонокнижних квітку та бджолу (фото)

25.03.2023

Роман Васильович

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Новини, Екологія

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На території природного парку «Дністровський каньйон» в районі ботанічної памʼятки природи місцевого значення «Хмелівська ділянка» в околиці села Хмелева виявили червонокнижку квітку. 

“Пам’ятка природи – схил яру південно-східної експозиції який знаходиться на лівому березі річки Дністер. На обстежуваній ділянці виявлено значне заростання схилу деревно-чагарниковою рослинністю з домінуванням сосни чорної, дерену звичайного, шипшини, терену. Тут, на окремих ділянках між чагарниками, поодиноко цвіте горицвіт весняний – рослина занесена до Червоної книги України. На скелястих виступах зростають регіонально рідкісні види – аспленій волосовидний, молодило руське та тонконіг різнобарвний. Спостережено також рідкісну бджолу-тесляр, комаху занесену до Червоної книги України, характерні оселища якої присутні на досліджуваній ділянці”, – відзначили співробітники парку. 

Пам’ятка природи має не тільки ботанічне значення, але й естетичне. У яру по якому стікає Хмелівський струмок знаходиться каскад мальовничих водоспадів, а на вершині згаданого схилу відкривається чудовий краєвид на каньйон річки Дністер.

Джерело: Тернополянни

Теги: дністровський каньйон

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