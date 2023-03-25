У національному парку “Дністровський каньйон” виявили червонокнижних квітку та бджолу (фото)

“Пам’ятка природи – схил яру південно-східної експозиції який знаходиться на лівому березі річки Дністер. На обстежуваній ділянці виявлено значне заростання схилу деревно-чагарниковою рослинністю з домінуванням сосни чорної, дерену звичайного, шипшини, терену. Тут, на окремих ділянках між чагарниками, поодиноко цвіте горицвіт весняний – рослина занесена до Червоної книги України. На скелястих виступах зростають регіонально рідкісні види – аспленій волосовидний, молодило руське та тонконіг різнобарвний. Спостережено також рідкісну бджолу-тесляр, комаху занесену до Червоної книги України, характерні оселища якої присутні на досліджуваній ділянці”, – відзначили співробітники парку.