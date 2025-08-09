У Монастириськах задзвенять «Дзвони Лемківщини-2025»

16 серпня в урочищі «Бичова» поблизу Монастириськ відбудеться ХХІV Міжнародний фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини». Захід збере виконавців, майстрів та гостей з різних куточків України та світу, аби вшанувати лемківську спадщину, скуштувати традиційні страви, насолодитися піснею і відчути незламний дух народу, що зберіг свою ідентичність попри випробування історії.

Міжнародний фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини», нагадаємо, завжди відбувається в урочищі «Бичова», що біля м. Монастириська. На фестивалі представлені лемківські звичаї та традиції, культура та мистецтво. Гості свята можуть почути лемківську пісню, скуштувати лемківські страви та побачити вироби народних умільців. «Дзвони Лемківщини» відіграють велику роль у промоції Чортківського району, де найбільш етнічно сформовано саме лемківське середовище. І це є особливістю нашого краю.

Крім концертної програми, буде організована традиційна лемківська кухня. Лемківські страви можна буде продегустувати у безлічі павільйонів. Будуть проводитися майстер-класи з ковальського мистецтва та гончарства.