У містах західної України різко зросли тарифи на проїзд у громадському транспорті

Через підняття цін на електроенергію та паливно-мастильні матеріали у містах західної України піднімають вартість проїзду у громадському транспорті. Найвищий тариф на проїзд у громадському транспорті у Львові. Він складає 20 гривень. Найнижчий, досі у Тернополі – 8 гривень.

У Львові з вересня – 25 гривень

У Львові вже готувалися підняти тарифи на проїзд у громадському транспорті до 25 гривень. Але після переговорів влади та перевізників підвищення відтермінували до вересня цього року. Незважаючи на це, у Львові залишаються найбільшими в Україні. Разовий квиток, придбаний у водія трамваю, коштує 20 грн (було 10). Якщо оплачувати за QR-кодом з телефону — 15 гривень (було 8,5 гривень).

Як розповів львівський експерт з впровадження е-квитка Андрій Білий, одна з причин подорожчання електротранспорту Львова у два рази – збільшення вартості електроенергії. «Підвищення тарифів негативно сприймають ті, хто часто їздить електротранспортом, бо подорожчання суттєве. Прикро, що після здороження, якість перевезень не стала кращою», — наголошує Андрій Білий.

Вінниця – 18 гривень

<У Вінниці вартість однієї поїздки від 1 липня 2022 року становить муніципальним автобусом 12 гривень. Значно дорожче проїхатися маршрутко. Вартість проїзду у маршрутних таксі від 1 червня 2022 року: на маршрутах 25Н, 30А, 30Б – 18 гривен, на всіх інших маршрутах – 15 гривень.

Івано-Франківськ 15 гривень

З 20 червня 2024 року в Івано-Франківську ціна за проїзд у громадському транспорті зросла з 10 до 15 гривень. Оплативши банківською картою або через QR-код, можна проїхати за 12 гривень. За карткою «Галка» вартість квитка становить 10 гривень, а за студентською — 8.

Начальник управління транспорту та зв’язку Івано-Франківської міської ради Андрій Гіглюк розповів, що вартість проїзду підняли, бо здорожчали ціни на електроенергію, паливно-мастильні матеріали (ПММ) та запчастини.

Ужгород – 15 гривень

В Ужгороді збільшили тариф на міські пасажирські перевезення з 12 до 15 гривень.

«Попередній тариф був розрахований у 2022 році, за цей час відбулися зміни цін на паливно-мастильні матеріали, запчастини, зросла вартість ремонту та збільшилася мінімальна заробітна плата, що призвела до збільшення годинної тарифної ставки водіїв», – зазначили в Ужгородській міській раді.

Чернівці – 12 гривень

Виконком Чернівецької міської ради прийняв рішення про підвищення ціни на проїзд у тролейбусах. З 1 березня він станове 12 гривень замість 10.

І це один із найдорожчих тарифів в електротранспорті міст західного регіону країни. Але й це не все. Як розповів мер Чернівців Роман Клічук, перевізники повинні обгрунтувати новепідвищення вартості тарифу

«Якщо перевізники захочуть підвищити тариф, вони повинні розписати усі свої витрати і обгрунтувати їх. У такому разі ми ці питання будемо розглядати, адже у перевізників теж чимало проблем з фінансування та кадрами», – зазначив Роман Клічук.

Новина від пресслужби