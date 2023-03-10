У міськраді публічно обговорюють зміни до Генплану

У Тернополі відбуваються громадські обговорення змін до містобудівної документації. Планують внести зміни до генерального плану та плану зонування.

Чимало тернополян не згодні з багатьма змінами, адже зелених зон може стати менше, а у парках міста можуть з’явитися забудови.

Як проходять громадські слухання та чи знайшли компроміс влада та активісти – про це у матеріалі “20 хвилин”.

Генеральний план населеного пункту — це містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту. Якщо простими словами, то це така мапа, де різними кольорами позначені різні ділянки міста.

Відповідно до чинного законодавства строк дії генерального плану населеного пункту не обмежується. Зміни можуть вноситися не частіше, ніж один раз на п’ять років.

План зонування території – містобудівна документація, що визначає умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон.

Востаннє змінювали містобудівну документацію 2017 року. І тоді не обійшлося без скандалів та мітингів через зменшення зелених зон.

Громадські слухання щодо змін відбулись у п’ятницю, 10 березня у приміщенні міської ради. Долучитися до них могли усі охочі тернополяни. Дехто прийшов щоб висловити своє невдоволення змінами.

Як проходили слухання

12:00. Розпочались громадські слухання містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану міста Тернополя та плану зонування території міста Тернополя».

Місць у залі вже немає. Станом на 12:05, на слухання зареєстровані всього 60 учасників.

Всі, хто попередньо зареєструвався, можуть брати участь у голосуванні.

До початку засідання нам, на жаль, не вдалося поспілкуватися з представниками міської ради, адже вони прийшли якраз перед стартом слухань. Речниця Тернопільської міської ради Мар’яна Зварич розповіла, що всі позиції влади міста та розробників документації «Дніпромісто» можна буде почути під час самих обговорення. Попередньо давати коментарі відмовились! Міського голови Сергія Надала на слуханнях немає.

На вході нам повідомили, що фотографувати та розміщувати макети містобудівної документації суворо заборонено та надали документи, які це підтверджують.

У них вказано, що «з урахування умов воєнного стану, існуючої заборони розміщення на сайтах органів місцевого самоврядування генеральних планів населених пунктів, наявності в матеріалах проекту містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану міста Тернополя та плану зонування території міста Тернополя», інформації про об’єкти військової, оборонної та критичної інфраструктури, інші стратегічні об’єкти промисловості, житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку тощо» міська влада рекомендує представникам громадськості утриматися від фотофіксації містобудівної документації, а також поданні їх в електронному вигляді. Однак, можна фотографувати й знімати сам процес громадських обговорень, всіх учасників.

Не всі згодні з Генпланом

На слухання прийшли активісти, які не задоволені змінами які відбуваються щодо Генерального плану Тернополя. Зокрема, громадянин міста Олег Климчук незадоволений деребаном землі.

– Борюся зі змінами до Генплану Тернополя ще з 2012 року. Я звертався до колишнього президента Порошенка у 2014 році, до обласної адміністрації, до Міністерства внутрішніх справ України, до Національного антикорупційного бюро тощо. Найбільше мене обурюють забудови на території парків, а також фальсифікація будівництва готелю біля залізничного вокзалу, – каже чоловік.

Активіст Віталій Чубатий розповідає – він не погоджується з багатьма змінами, які стосуються зелених зон та парків. Також він не згідний з тим, що обговорення відбуваються під час воєнного стану, коли не всі тернополяни мають змогу повноцінно ознайомитися зі змінами та взяти участь в обговореннях.

Обурює людей і те, що містобудівну документацію заборонено фотографувати – з нею можна лише ознайомитися в Управлінні містобудування, архітектури та кадастру міськради. Зробити це можна у будні з 9.00 до 13.00 за адресою: вул. Коперника, 1, кабінет 206 (другий поверх).

Володимир Салук прийшов на громадські обговорення з власної ініціативи – як історик та дослідник. Тернополянин незадоволений тим, що слухання проекту про внесення змін щодо Генплану міста проводять у час повномасштабної війни. За його словами, це не дозволяє у повній мірі вивчити матеріал та отримати до нього повноцінний доступ. А не кожен може прийти у першій половині дня в міську раду й усе занотувати. Термін розгляду пропозицій, на його думку, теж варто було би продовжити.

– Мене обурило те, що хочуть забудувати ділянки, які раніше були зеленими зонами. Загроза забудови є на набережній Тернопільського ставу, у Пронятинському лісі, – говорить Володимир.

Зелених зон може поменшати

Непокоїть тернополян те, що у новому плані зонування деякі ділянки парків та зелених зон змінили своє призначення і якщо ці зміни затвердять – там можна буде будувати.

Зокрема, у парку Шевченка, наприклад, можуть з’явитися будинки. На території парку зараз розташований стадіон ФСК «Динамо». Ділянка, де розташований стадіон «Динамо», входить до меж парку. На чинному Генплані зонування міста спортивна зона визначена як Культурна та спортивна зона (Г-4). А от у новій уже частина ділянки позначена як П-Ж-5 — Зони резервної багатоквартирної забудови від 10 до 16 поверхів.

Після повномасштабного вторгнення росії на території Старого парку забрали радянську військову техніку. Також там планують демонтувати меморіали радянським військовим. Місце, де розташований пам’ятник З’єднанням та частинам, що брали участь у визволенні Тернополя, та майданчик, де була військова техніка, у чинному плані зонування визначені як Р-3 — рекреаційні зони озеленених територій загального користування. Однак на новому кресленні тепер Г-4–1 — Спортивна зона.

Біля церкви Всіх Святих Землі Української на вулиці Винниченка нині — зелена зона. Однак на новому плані частина землі з Рекреаційної зони озеленених територій загального користування перетворилась на проєктну зону розміщення культових та обрядових споруд.

Фотографувати забороняють

Ми побували в Управлінні містобудування, архітектури та кадастру міськради, де можна ознайомитися з новою, ще не затвердженою, містобудівною документацією.

Щоб ознайомитися із кресленнями, спершу потрібно внести дані про себе у журнал, після цього вам нададуть доступ до друкованої документації. Фотографувати Генплан чи план зонування нам не дозволили, мовляв, усе через війну. У кабінеті є кілька працівників, які пильно стежать, аби нічого не фотографували. Дозволяють лише занотувати зміни у блокнот. Хоча у відповіді ОВА виконавчому комітету міськради, яку вивісили на дверях управління, немає ні слова про те, що фотографувати Генеральний план чи план зонування місцевим для власного ознайомлення не можна.

Як ознайомитися зі змінами

Тернополяни ще мають час, аби ознайомитися зі змінами та надати свої пропозиції чи заперечення щодо змін. Цьогоріч міська рада оголосила про початок громадського обговорення розроблених містобудівних документацій 10 лютого. Ознайомитися з нею може кожен житель громади та подати свої пропозиції або заперечення з 14 лютого по 16 березня. Пропозиції після встановленого строку не розглядаються. Інформація про це є на офіційному сайті органу місцевого самоврядування. Містобудівна документація доступна для ознайомлення у будні з 9.00 до 13.00 за адресою: вул. Коперника, 1, каб. 206 (другий поверх). З собою необхідно мати паспорт для реєстрації.