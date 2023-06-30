У міській раді Тернополя затвердили перелік фізичних та юридичних осіб, які постраждали від ракетного удару у травні

У результаті ракетного удару по Тернополю 13-14 травня було пошкоджено 116 об’єктів. Для їх обстеження у міській раді створили спеціальну комісію.

Результати роботи комісії оприлюднили на засіданні виконавчого комітету 29 червня.

– Пошкодження зазнали дві квартири, одна будівля закладу вищої освіти, 22 будівлі комунальних підприємств, – повідомили під час засідання виконкому. – В різній мірі було пошкоджено 88 будівель 64 суб’єктів господарювання і повністю знищено три об’єкти нерухомого майна трьох суб’єктів господарювання. Проектом рішення пропонується цю інформацію взяти до відома, а також затвердити перелік фізичних та юридичних осіб приватної форми власності об’єкти нерухомого майна, яких знищено або пошкоджено, що вплинуло на їх використання за цільовим призначенням. Комісією з обстеження пошкоджених об’єктів та профільною комісією міськради визначено 17 суб’єктів господарювання, у яких пошкоджено чи знищено 28 будівель, що вплинуло на їхню діяльність.

Прийнятим рішенням також передбачено застосувати до осіб, які увійшли до вищезазначеного переліку ставки плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у розмірі 0,01% від нормативної грошової оцінки землі.