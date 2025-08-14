У межах обміну між Україною та РФ додому повернулися 84 українці

Між Україною та Росією відбувся новий обмін. Додому повернули 84 громадян України. Серед них військові й цивільні, яким потрібна медична допомога та значна реабілітація.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими 14 серпня.

У КШППВ уточнили, що додому повернули 33 військових та 51 цивільного українця. Вік наймолодшого звільненого — 26 років, найстаршому — 74, з яких сім останніх років (із 2018-го) він перебував у російській в’язниці.

Окрім цивільних додому повернулися також захисники Маріуполя, воїни Військово-Морських сил та Державної прикордонної служби. Повернули також 10 офіцерів.

Більшість визволених цивільних та військових мають проблеми зі здоров’ям та інвалідність. Серед звільнених є чоловік, який провів у російській в’язниці 4013 днів, вчителька початкової школи, ув’язнена у 2019 році та молодий хлопець, якого росіяни поневолили у 2016 році вісімнадцятирічним.

Під час сьогоднішнього обміну звільнили Богдана Ковальчука, якого в окупації заарештували у 2016 році у Донецькій області. Тоді він ще був неповнолітнім. “До України повернули 27-річного Богдана Ковальчука. Його окупанти незаконно позбавили волі у 2016 році. На той час хлопцю було лише 17 років”, — йдеться у повідомленні.