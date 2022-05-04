У мережі з’явився сайт, на якому йде відлік до падіння Кримського мосту, що сполучає територію РФ та тимчасово окупований Крим. Відповідно до часу, що залишився, міст упаде 9 травня.

Також на сайті є звернення до росіян, які проживають у Криму. Відповідна інформація розміщена на сайті Crimeanbridgedown.

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Згідно з зверненням, росіянам пропонують встигнути залишити територію українського Криму до визначеного часу.

“Росіяни, які переїхали до Криму після його окупації у 2014 році, у вас ще є час залишити територію суверенної держави Україна!”, – йдеться у заяві під відліком часу.

Цікаво, що питання Кримського мосту гостро стало в останні тижні війни Росії проти України. Багато експертів заявляли про високу ймовірність руйнування мосту. Крім того, в мережі раніше з’явилося відео, на якому показано імовірну долю Кримського мосту.