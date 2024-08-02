У Луцьку чоловік погрожував пістолетом працівникам ТЦК

У Луцьку на проспекті Молоді поліцейські затримали чоловіка за підозрою в погрозі патрульним та працівникам ТЦК предметом, схожим на пістолет.

Про це повідомляє сайт новин Луцька та Волині «Конкурент» з посиланням на поліцію Волині.

Інцидент трапився близько 10:30. Після погроз правоохоронцям зловмисник втік та переховувався в одній з квартир будинку.

У результаті злагоджених дій працівників управління карного розшуку, спецпризначенців КОРД, поліцейських Луцького РУП, відділу кримінального аналізу, слідчих та інших служб фігурант затриманий в порядку ст. 208 КПК. Це місцевий мешканець, йому – 39 років.

Розслідується кримінальне провадження за ст. 345 ККУ. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі до трьох років. Наразі тривають слідчі дії.