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У лісі біля Тернополя знайшли чоловіка з простреленою головою

02.03.2023

Роман Васильович

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Кримінал, Новини

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Лише кілька годин знадобилося слідчим та оперативникам карного розшуку Тернопільщини, аби встановити місцеперебування чоловіка, підозрюваного у замаху на вбивство.

Його затримали на території Закарпатської області та оголосили підозру відповідно до статті 115 ККУ з поміткою “замах на вбивство”.

28 лютого близько 16:40 на лінію “102” зателефонував невідомий і повідомив, що в автомобілі Toyota, який знаходиться в лісосмузі с. Петриків, поранений водій. На місце ймовірного злочину виїжджали працівники поліції та бригада швидкої.

Оперативні служби виявили чоловіка 1988 року народження з кульовим пораненням в голову. Його госпіталізували до лікарні. У ході розслідування стало відомо, що потерпілий зустрічався зі знайомим, якому кілька місяців тому позичив гроші. На момент розмови підозрюваний сидів за водієм і в якийсь момент витягнув зброю та вистрілив позичальнику в потилицю. Після цього сів у власне авто, від’їхав за кілька кілометрів та викликав поліцію і медиків.

Правоохоронці спіймали 47-річного підозрюваного на території сусідньої області. Він у скоєному зізнався. Чоловіка затримали та оголосили підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Зброю у нього вилучили та передали на експертизу.

Потерпілого прооперували. Триває слідство.

Джерело: За Збручем

Теги: замах на вбивство

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