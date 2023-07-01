У лікарні померла пенсіонерка, на яку в Тернополі наїхав мікроавтобус

У лікарні померла жінка, на яку в Тернополі наїхав мікроавтобус.

Про це повідомив речник Нацполіції Тернопільщини Сергій Крета, пише Суспільне.

За його словами, ДТП сталася увечері 30 червня близько 18 години.

“За попередніми даними, водій мікроавтобуса Mercedes-Benz, який виконував міжміський рейс, під час початку руху наїхав заднім колесом на жінку. Вона впала під транспортний засіб. Від отриманих тілесних ушкоджень жителька Кременецького району померла у лікарні”, – розповів речник Нацполіції Тернопільщини.

Сергій Крета каже, обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовують слідчі. Розпочали провадження за 2 частиною 286 статті Кримінального кодексу. Це порушення правил дорожнього руху, що спричинило тяжке тілесне ушкодження або смерть. Ця стаття передбачає покарання – ув’язнення від 3 до 8 років, також за це можуть позбавити права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.