У лікарні помер відомий футбольний тренер з Тернополя

Сьогодні, 4 липня, о 9 годині ранку в одній з лікарень Тернополя помер відомий футбольний дитячий тренер з Тернопільщини Ігор Володимирович Фіялка.

Ігор Володимирович – корінний тернополянин, навчався у ЗОШ №8, у дитинстві почав займатися футболом у місцевій ДЮСШ у відомого на той час дитячого тренера Зіновія Петровича Савіцького.

Представляв Тернопільську область у старших класах у всеукраїнських футбольних змаганнях. Після школи поступив до Кременецького педагогічного інституту, де навчався на факультеті фізичного виховання. Закінчив вуз уже в Тернополі, куди інститут перевели з Кременця.

Виступав за футбольні команди «Буревісник» (Кременець) та «Буревісник» (Тернопіль), а також був у дублі тернопільського «Авангарду». Нетривалий час виступав у чемпіонаті Тернопільської області за великоберезовицьке «Поділля».

Після закінчення інституту працював вчителем фізкультури у школі села Прошова (Тернопільський район). Згодом був футбольним тренером у тернопільській ДЮСШ №3 та футбольній школі «Колосок», яка діяла при футбольній команді майстрів «Нива» (Тернопіль).

Далі переїхав до столиці, де працював керівником фізичного виховання в одному з київських ліцеїв, а згодом – у київській ДЮСШ №15.

Найвідоміші його вихованці: Василь Демидяк («Нива» Тернопіль, «Чорноморець» Одеса, «Нива» Вінниця, ЦСКА Київ, наймолодший автор голу в історії вищої ліги чемпіонату України), Віталій Гоцалюк («Нива» Тернопіль, «Волинь» Луцьк), Ігор Гуда («Волинь» Луцьк, ФК «Тернопіль») та син Володимир Фіялка («Динамо-3» Київ, «Полісся» Житомир).

“Асоціація футболу Тернопільщини та вся футбольна громадськість краю висловлюють глибокі співчуття рідним та близьким Ігоря Володимировича з приводу важкої і непоправної втрати. Вічна пам’ять…”, – ідеться у зверненні асоціації.

На фото: Ігор Фіялка у компанії своїх вихованців – Ігоря Гуди і Віталія Гоцалюка та всієї ветеранської тернопільської команди «Креатор-Буд», яка виборола кубок України.