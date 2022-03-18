У Києві затримали отця московського патріархату, який співпрацював зі спецслужбами РФ.

У столиці затримали священика УПЦ МП отця Онуфрія.

Під час обшуку будинку з’ясувалося, що священик російського патріархату співпрацював зі спецслужбами РФ.

Про це у власному “Телеграм-каналі” написав журналіст Андрій Цаплієнко.

Під час обшуку будинку з’ясувалося, що священник російського патріархату співпрацював із спецслужбами РФ. Один з фрагментів листування отця із окупантами з’явився у мережі.

Крім того, в помешканні священника знайшли Z-символіку окупантів, а також прапор “російської імперії”.