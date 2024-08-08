У Києві презентували персональну виставку творів видатного художника з Тернопільщини Івана Марчука

Напередодні Дня Незалежності в Музеї історії міста Києва презентували виставку-ретроспективу творчості Івана Марчука. Це геніальний український художник, чиє ім’я знають у всьому світі, чиєю унікальною технікою – «пльонтанізмом» – щиро захоплюються професіонали артринку та поціновувачі мистецтва.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

«Сьогодні ми вкотре захоплюємося талантом Івана Марчука – легенди українського та світового живопису, з яким нам пощастило жити в один час. Картини маестро – це мистецька візитівка нашої держави у світі, а його трудомісткий цикл «пльонтанізм» збагатив українським мистецтвом світову культуру. Ми пишаємось тим, що, зокрема, через творчість Івана Марчука світ дізнається про красу, традиції, талановитих людей і незламний народ України. Ми щасливі знаходитись сьогодні тут, серед різнобарв’я життєствердних полотен митця, які є джерелом сили, бадьорості та віри. Ми бажаємо маестро здоров’я та наснаги творити далі, тішити мільйонну аудиторію своїх шанувальників новими полотнами та відкрити ще не одного «Марчука» у своєму творчому доробку», – зазначила Ганна Старостенко.

Проєкт «Космічна містерія життя» представляє ретроспективу творчого доробку митця – від ранніх картин 60-х років минулого століття, ключового циклу майстра «Голос моєї душі» до акварельних композицій, створених художником за останні два роки під час вимушеної еміграції через повномасштабне вторгнення росії. І саме зараз полотна митця є потужною складовою культурної дипломатії, формуючи позитивний образ України у світовому мистецькому просторі.

«Художнє полотно під час війни – це не лише краса й естетична насолода. Це голос держави, який нагадує світу, як українці щодня борються за право бути на власній землі, європейські цінності, свободу та власну ідентичність. Іван Марчук яскраво передає у своїх творах код української нації, її силу духу та жагу до життя. Тож для нас було дуже важливо й символічно представити цю виставку саме напередодні Дня Незалежності – найважливішого з державних свят», – наголошує генеральна директорка Музею історії міста Києва Діана Попова.

15 циклів автора – 15 різних Марчуків в одному музейному просторі. На виставці представлені понад 180 картин митця: медитативні пейзажі українського села, задумливі метафори оголеної душі художника, реальні та фантастичні квіти, абстрактний сюрреалізм, феєричні експресії, самобутні «запльонтані» натюрморти, «сліпі» замальовки.

Мета проєкту «Іван Марчук. Космічна містерія життя» – простежити, хто мав найбільший вплив на творчість митця, що змушувало його приймати доленосні життєві рішення та не припиняти творити навіть у важкі часи переслідувань і заборон. Адже в кожній картині Івана Марчука – його досвід і переживання: дитинство і юність, виклики дорослого життя, всі емоції та почуття його великої душі.

«Вірю, що світло в нас попереду ще є, бо не може зло побороти добро, а правду приховати брехливий споконвічний ворог. Тому з Україною в серці тримаймо фронт аж до Перемоги», – закликає Іван Марчук.

Роботи для виставки надали 7 музеїв України та більше 20 приватних колекціонерів. Така співпраця дозволила продемонструвати повне зібрання відомих творів митця, а також тих, що раніше ніколи не були представлені на широкий загал.

Ознайомитися з виставкою можна з 7 серпня до 29 вересня в Музейно-виставковому центрі Музею (вул. Богдана Хмельницького, 7): у середу–неділю з 12:00 до 19:00, понеділок–вівторок – вихідні.

Каса працює з 12:00 до 18:30.