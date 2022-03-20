Увечері неділі, 20 березня, у Подільському районі Києва сталися два потужні вибухи. У соцмережах пишуть, що спрацювала ПВО, проте уламки ракет упали на будівлі, після чого ті спалахнули.

“Кілька вибухів у Подільському районі столиці. Зокрема, з інформації на цей момент, деякі будинки та на території одного з торгових центрів. Рятувальники, медики і поліція вже на місці”, – повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Інформації про постраждалих чи жертв поки не надходило.

“У Києві пролунало декілька вибухів. На місці працюють медики, рятувальники та поліція. Інформація щодо постраждалих громадян та пошкоджених будинків уточнюється”, – зазначили в патрульній поліції Києва.

Facebook / Патрульна поліція Києва