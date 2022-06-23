Напевно кожен із нас у дитинстві чи юності мріяв перенестись в таємничу, овіяну легендами, ПОХУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ.

Зараз така можливість з’явилася для школярів нашого міста, адже спеціально для них наукові співробітники відділу стародавньої історії ТОКМ розробили захід «Подорож у Середньовіччя». Першими на нього завітали учні 5 класу Тернопільської ЗОШ № 4.

Дійство розпочалося із загальної характеристики даного історичного періоду: середини ХІІІ століття, коли територія сучасної Тернопільщини входила у склад Галицько-Волинської держави, якою управляв перший визнаний в Європі король Данило Романович.

Наступним етапом заходу була цікава розповідь про лицарів та відео трансляція фільмів з епізодами лицарських турнірів. Уявити, як вони виглядали в обладунках також можна було за допомогою експрес-виставки «Воїни в часи Середньовіччя».

А кульмінацією став сучасний лицарський поєдинок, учасниками якого були наші гості-п’ятикласники. Він відбувався у вигляді різноманітних конкурсів.

Перший мав назву «Влучні стрільці». Сидячи на стільці, як на коні, школярам потрібно було закинути якнайбільше горішків у відерце.

Наступним завданням для учнів було відгадати скільки є горішків у торбинці на дотик.

Третій конкурс «Чорна скринька» – перевірка на кмітливість. Учасникам було необхідно за описом назвати предмет, який захований у чорній скриньці.

Останнім проводився конкурс під назвою «Найспритніша дама». Ми запропонували дівчаткам швидко пришити гудзик, заодно продемонструвавши своє вміння виходити з непередбачуваної ситуації. Журі, в особі класного керівника 5-Б класу Ірини Олександрівни, оцінювала наших учасниць на вправність та швидкість виконання завдання.

А завершилась музейна чарівна мандрівка у Середньовіччя загальною посвятою всіх хлопчиків у лицарі. Захід організували і провели наукові співробітники відділу стародавньої історії Оксана Зборівська та Віра Шумська, які сподіваються, що отримані у музеї враження надихнуть учнів до кращого вивчення шкільного курсу історії та розширять їхній кругозір.

Оксана Зборівська, старший науковий співробітник відділу стародавньої історії.

Екскурсію можна замовити за телефоном

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