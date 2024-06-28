У Коропці на Тернопліьщині відкрито шелтер для ВПО

Створення прихистків для внутрішньо переміщених осіб і далі є актуальним викликом для українського суспільства. Розповім про відкриття місця проживання для переселенців у селищі Коропець Чортківського району. Притулок отримали вихідці з Донецької та інших постраждалих областей України. Проект реалізовано Благодійним фондом MoveUkraine з допомогою міжнародних донорів та місцевої влади.

MoveUkraine є офіційно зареєстрованою українською благодійною організацією з співзасновниками з США та Швейцарії. Джон Шморгун, американець українського походження, є засновником та Президентом цього благодійного фонду. Джон Шморгун понад 35 років керував міжнародними компаніями в Україні.

Патриція Шморгун-Гаврилишин – Віце-Президент та співзасновниця фонду. Швейцарсько-українська підприємиця, яка є партнером Porcelain Group (стоматологічні та медичні клініки в Україні), співзасновницею Pechersk School International, міжнародної IB School у Києві та Фонду родини Богдана Гаврилишина.

Ідея заснувати благодійний фонд MoveUkraine народилася, коли розпочався безкінечний потік тисяч українських матерів і дітей на захід України, шукаючи притулку та часто були змушені спати на вокзалах, вцерковах, школахл і сільрадах. У відповідь на цю нагальну гуманітарну потребу Джон Шморгун заснував фонд MoveUkraine.

У понеділок, 24 червня, до Коропецької громади на урочисте відкриття шелтеру (прихистку для переселенців) завітали представники БФ MoveUkraine, народний депутат України Іван Калаур, заступник голови Чортківської РДА Михайло Демчук, члени родини Богдана Гаврилишина, що проживають в Коропці.

Це перший проект фонду в Тернопільській області. Шелтер створений на основі одноповерхового колишнього приміщення поліклініки, яке вже не один рік стояло пусткою в центрі селища. Проведено капітальний ремонт будинку, замінено дах, вікна, опалення, електросіткау, створено кілька санвузлів. Надано меблі та усі необхідні базові побутові речі для комфортного життя, зокрема пральні машини. Це дає можливість поселити тут 24 людини – 12 дорослих і 12 дітей. З-поміж нових мешканців будівлі обраний комендант для кращої координації.

«Фонд був заснований у травні 2022 р. мною та дружиною. – каже Джон Шморгун:,- Ми бачили потребу у допомозі тим, хто втратив все. За цей час ми прихистили понад 1300 ВПО. Це вже 25-а будівля, яку ми відремонтували. Я би хотів подякувати за допомогу і мешканцям селища. Тут народився батько моєї дружини Богдан Гаврилишин. Особисто хочу подякувати нашому донору із Швеції Яну Лундіну, який нам сильно допоміг. Також вдячний за допомогу голові ОТГ пану Миколі Тимківу та його команді (Світлана Дрозд, Дмитро Данчук, Олесь Винничук), депутату Івану Калаурі, які нам сприяли. Дай, Господи, миру Україні та швидкого закінчення війни.».

На відкритті, окрім членів громади, були присутні представники місцевих церков: два священики УГКЦ (о. Михайло Мохнатий та о. Степан Чвиль) та пастор УЦХВЄ Анатолій Дрозд, які провели спільну молитву та поблагословили будівлю. Зокрема, Анатолій Дрозд сказав: «Я хочу, щоб в цьому домі жив Ісус Христос!».

Після урочистого перерізання стрічки представники ВПО отримали ключі від свої кімнат. Їхні діти отримали цінні подарунки.