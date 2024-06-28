У «Контінентал» набрав обертів збір ранніх зернових

«Контінентал Фармерз Груп» збирає врожай озимих культур. Жнива в Компанії стартували з обмолоту ячменю на кластері «Львів», наступними в поля зайшли кластери «Галич», «Буковина» та «Центр». Після ячменю збиратимуть озимий ріпак — орієнтовно в першій декаді липня. Обмолот озимої пшениці попередньо запланували на середину липня. Загалом під час першої хвилі жнив «Контінентал» збере врожай озимих із загальної площі 89,5 тис. га. З них пшениці — 43,2 тис. га, ріпаку — 33,4 тис. га та ячменю — 12,9 тис. га.

Як зазначає операційний директор «Контінентал Фармерз Груп» Костянтин Шитюк, через особливості цьогорічної весни й пролонговану вегетацію озимих у Компанії очікували на дуже ранній старт жнив. Пізніше ситуацію змінила тривала посуха в травні, і тільки на початку червня випала достатня кількість опадів, яка нормалізувала тривалість розвитку культур.

«Збирання ячменю ми розпочали все ж суттєво раніше середньобагаторічних термінів: червневі опади практично не вплинули на його розвиток. А от жнива озимого ріпаку і озимої пшениці в їх наслідок будуть стартувати наближено до звичних строків, у липні, — пояснює Костянтин Шитюк. — До цьогорічної збиральної кампанії ми готувалися особливо серйозно, зважаючи на наявність істотних факторів невизначеності, пов’язаних із можливістю руху вантажного автотранспорту, переміщення техніки тощо. Відчувалися труднощі у постачанні запчастин, порушення в логістиці, але загалом протягом весни нам вдалося підготувати техніку, забезпечити ресурси і вийти на старт готовими на 100%».

Елеваторні потужності «Контінентал» мають генератори для безперебійної роботи в разі відключення електропостачання та повністю готові приймати культури ранньої групи. Також Компанія забезпечена необхідною технікою для проведення жнив: частка найманих одиниць не збільшувалась у порівнянні з попередніми роками і становить близько 15%.

Пресслужба «Контінентал Фармерз Груп»