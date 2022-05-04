У Конотопі Сумської області заборонили діяльність Української православної церкви Московського патріархату. Причиною назвали те, що ця релігійна організація несе загрозу національній безпеці України.

Рішення про заборону УПЦ МП у Конотопі ухвалив мер міста Артем Семеніхін. Текст рішення він оприлюднив у своїх соцмережах.

“Між ворогом і його аґентом немає різниці. А у випадку моспархату це є два в одному. Тому я прийняв рішення заборонити на території мого міста діяльність цієї аґентурної мережі ФСБ”, – написав Семеніхін на своїй сторінці у Facebook.

Він також виклав текст свого розпорядження про заборону УПЦ МП в Конотопі.

У тексті розпорядження рішення обгрунтовується бажанням не допустити розколу Конотопської громади на релігійному підгрунті та спекуляцій на настроях місцевих мешканців в умовах війни, а також потребу зупинити проросійську пропаганду, яка, за даними Семеніхіна, провадиться у церквах, підконтрольних УПЦ МП.

Як буде реалізовуватися заборона і які практичні наслідки потягне за собою це розпорядження, Семеніхін не уточнив.