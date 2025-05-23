У кількох школах Тернополя діятимуть літні табори

Мережу таборів у Тернополі з денним перебуванням, тимчасово утворених на базі закладів освіти, затвердили у міській раді. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконкому 21 травня.

На базі дев’яти шкіл та двох комунальних закладів організують дитячі табори з денним перебуванням, тематичні та профільні зміни, літні мовні школи. У таборах буде передбачено триразове харчування.

“Перебування дітей у пришкільних таборах організовуємо за рахунок батьківських коштів, – розповіла Ольга Похиляк, начальниця управління освіти і науки. – Затвердили фінансовий норматив для таборів з денним перебуванням не більше ніж 455 гривень в день. Одноразове харчування коштуватиме 120 гривень в день, дворазове – 150 гривень, триразове – 230. Для Тернопільської спеціальної загальноосвітньої школи виділяємо 76500 гривень для забезпечення організації харчування дітей у пришкільному таборі з денним перебуванням.”

Літні табори діятимуть у таких закладах: