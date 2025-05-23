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У кількох школах Тернополя діятимуть літні табори

23.05.2025

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Освіта

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Мережу таборів у Тернополі з денним перебуванням, тимчасово утворених на базі закладів освіти, затвердили у міській раді. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконкому 21 травня.

На базі дев’яти шкіл та двох комунальних закладів організують дитячі табори з денним перебуванням, тематичні та профільні зміни, літні мовні школи. У таборах буде передбачено триразове харчування.

“Перебування дітей у пришкільних таборах організовуємо за рахунок батьківських коштів, – розповіла Ольга Похиляк, начальниця управління освіти і науки. – Затвердили фінансовий норматив для таборів з денним перебуванням не більше ніж 455 гривень в день. Одноразове харчування коштуватиме 120 гривень в день, дворазове – 150 гривень, триразове – 230. Для Тернопільської спеціальної загальноосвітньої школи виділяємо 76500 гривень для забезпечення організації харчування дітей у пришкільному таборі з денним перебуванням.”

Літні табори діятимуть у таких закладах:

  • Тернопільський ліцей №21 – спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети;
  • Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 28;
  • Тернопільська гімназія № 30; Тернопільська спеціальна загальноосвітня школа;
  • Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов;
  • Тернопільський навчально-виховний комплекс «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого»;
  • Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17 імені Володимира Вихруща з поглибленим вивченням іноземних мов;
  • Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19;
  • Відокремлений структурний підрозділ “Гімназія “Гармонія”
  • Галицького фахового коледжу імені В’ячеслава Чорновола”;
  • Комунальний заклад Тернопільської міської ради «Школа народних ремесел»;
  • Комунальний заклад Тернопільської міської ради «Центр творчості дітей та юнацтва».

Теги: ТМР, літні табори, школи Тернополя

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