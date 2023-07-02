У Катедрі хочуть добудувати ще один поверх: як реагують тернополяни

Останніми днями тернополян шокувала новина про добудову пам’ятки архітектури – Катедрального собору УГКЦ в центрі файного міста.

Більшість громадян шоковані такою новиною та не розуміють даної ініціативи підрядника.

“Я не знаю де і коли тернополяни так згрішили, що більшість керівників просто не люблять Тернопіль. Я з величезною повагою ставлюся до нашої УГКЦ, вони просто невтомно допомагають ЗСУ і постраждалим від російської агресії. Та рішення добудувати поверх на пам‘ятці архітектури, яких дуже мало вціліло після другої світової і совітів, виглядає якоюсь дуже жорстокою помилкою”, – пише Ірина Кельнер, місцева підприємиця.

Не в захваті від добудови другого поверху Катедри і молодь Тернополя.

“Тим всеньким я переймалась, бо мала сподів, шо шось можна зрухати, якось вирівняти ту криву, за якою мають звести ще один поверх над келіями монастиря. Так ніби шо є я до порівняння з владиками церкви і власниками будівельних компаній. Ну справді ніц, справді ніхто. Але мала сподів на закон і медіа. А вчора от, після роз’яснуючого допису архітекторів-підрядників для міщан з “поверхневим розумінням, браком знань і провінційним світоглядом” таких дурненьких наївних сподівань майже не маю, бо всі дозволи і ліцензії по проекту вже є, як виявилось, все допущено, затвердженно у вищих інстанціях, схвалено і чекає гай-гай та й будови, паркан вже он будівельний поставили, паспорт проекту на нього почіпили з рендерами візуалізації”, – відзначила Дарця Веретюк.

До слова, Тернопільський кафедральний собор є пам’яткою архітектури національного значення, тобто будь-яке втручання в його конструкцію має бути підпорядковане Закону України Про охорону культурної спадщини і змінам до нього, внесеним згідно з Кодексом.

Охоронний номер пам’ятки 637/1. Келії Монастиря домініканів теж мають цей статус – охоронний номер пам’ятки 637/2.

Третього поверху не було в історії цієї будівлі ніколи раніше. Ні мурованого, ні мансардного, ніякого.

“Чим більшого розголосу набуде ситуація,— тим вірогідніше, що третій поверх чи не єдиної вцілілої історичної архітектури у самому центрі міста вони не зведуть. Поширюйте інфо, пишіть про це власні дописи, бо тако кліп-кліп очима і можна прокліпати те, що вчора ше здавалось непорушним і базовим, – відзначила Дарця. – Так, я однозначно за відновлення веж і бані до тієї старої елеганської форми на заміну радянському бляшаному одороблу, ржавому, фарбованому і просто відверто жахливому. Однозначно проти надбудови третього поверху у якому б то не було вигляді. З багатьох причин”.

На світлинах нижче, як собор виглядав раніше, і що з нього збираються зробити сьогодні.