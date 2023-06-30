У гідрометцентрі повідомили, якою буде погода на Тернопільщині цих вихідних

Про це повідомляє Тернопільський гідрометцентр.

Вітер вщухне – його швидкість становитиме 9-14 метрів на секунду. Повітря прогріється до 22-27° тепла.

На вихідних в області прогнозують хмарну з проясненнями погоду.

У суботу обійдеться без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень – від 24 до 29° тепла.

В неділю, 2 липня, передбачають короткочасні дощі та грози. Вітер змінить напрямок на північно-західний. Вночі передають 12-17°, вдень – 21- 26° тепла.

Надалі температура буде зростати.