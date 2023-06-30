У гідрометцентрі повідомили, якою буде погода на Тернопільщині цих вихідних

Про це повідомляє Тернопільський гідрометцентр.
Вітер вщухне – його швидкість становитиме 9-14 метрів на секунду. Повітря прогріється до 22-27° тепла.
На вихідних в області прогнозують хмарну з проясненнями погоду.
У суботу обійдеться без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень – від 24 до 29° тепла.
В неділю, 2 липня, передбачають короткочасні дощі та грози. Вітер змінить напрямок на північно-західний. Вночі передають 12-17°, вдень – 21- 26° тепла.
Надалі температура буде зростати.
“З початком липня, в Україну повернеться висока температура повітря, відновиться спека, позначки термометрів підтягнуться до +25+31 градуса, лише в західних областях ще затримається свіжіша на кілька градусів погода”, – інформує синоптик Наталка Діденко.