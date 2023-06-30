30.06.2023 23:47

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

У гідрометцентрі повідомили, якою буде погода на Тернопільщині цих вихідних

30.06.2023

Іванна Коваленко

37

Новини, Погода

Поширити:

У п’ятницю вдень місцями на території Тернопльщини очікуються невеликі дощі.

Про це повідомляє Тернопільський гідрометцентр.

Вітер вщухне – його швидкість становитиме 9-14 метрів на секунду. Повітря прогріється до 22-27° тепла.

На вихідних в області прогнозують хмарну з проясненнями погоду.

У суботу обійдеться без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень – від 24 до 29° тепла.

В неділю, 2 липня, передбачають короткочасні дощі та грози. Вітер змінить напрямок на північно-західний. Вночі передають 12-17°, вдень – 21- 26° тепла.

Надалі температура буде зростати.

“З початком липня, в Україну повернеться висока температура повітря, відновиться спека, позначки термометрів підтягнуться до +25+31 градуса, лише в західних областях ще затримається свіжіша на кілька градусів погода”, – інформує синоптик Наталка Діденко.

Джерело: Тернополянни

Теги: погода на Тернопільщині, дощ

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах