У двох тернопільських лікарнях облаштовують сучасні приймальні відділення

Реконструкцію та капітальний ремонт приймальних відділень проводять на базі опорних лікарень у Тернополі: КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» і КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2».

У цьому році максимальна увага приділялася зміцненню матеріально-технічної бази лікувальних закладів Тернополя, оснащенню їх сучасною медичною апаратурою та запровадженню нових форм роботи і передового досвіду.

«Приймальні двох опорних лікарень Тернопільського госпітального округу включені до переліку 122-ох приймальних відділень в Україні, що беруть участь у Національній програмі «Велике будівництво». Головне завдання проєкту — проведення всіх приймальних відділень до одного стандартного вигляду та забезпечення сучасним медичним обладнанням, адже приймальне відділення – це перше місце в лікарні, куди потрапляє пацієнт у випадку екстреної ситуації.

В Тернополі проєкт реалізовується за рахунок коштів з місцевого бюджету в розмірі 4230,36 тис. грн та субвенції з державного бюджету в сумі 16416,64 тис. грн.

Відповідно до проєкту, у приймальних відділеннях лікарні швидкої допомоги та лікарні №2 передбачено облаштування рецепції, консультативно-оглядових приміщень, зали для очікування пацієнтів і супроводжуючих, вбиральні для пацієнтів.

Окрім ремонтних робіт в рамках проєкту, в лікарні швидкої допомоги цього року провели капітальний ремонт хірургічного відділення з облаштуванням санвузлів та заміною каналізаційних стояків, замінили усі вікна на енергозберігаючі.