У ДТП на Тернопільщині зіткнулись вантажівка та легкове авто

Учора, близько 21-ї години, патрульні отримали повідомлення про ДТП без травмованих на автодорозі М-30 Стрий — Ізварине, неподалік Романового Села.

Інспектори негайно прибули на місце події, де виявили заявницю. Жінка розповіла, що відбулася дорожньо-транспортна пригода між її автівкою та вантажівкою, але після ДТП водій вантажного транспортного засобу, не зупинившись, поїхав з місця події, повідомляє Патрульна поліція Тернопільської області.

Окрім того, водійка розповіла, що прямує до Львова з Дніпропетровської області, в машині перебувають двоє малолітніх дітей і вона не знає, де їй з дітьми переночувати.

Патрульні склали схему ДТП, відібрали пояснення від заявниці, допомогли доставити автомобіль до найближчої парковки та доставили її з родиною до пункту Незламності в управління патрульної поліції.

В теплі та спокої сім’я провела ніч, а зранку, інспектори доставили їх до виїзду з міста, де вони зі своїми знайомими, що також їхали до Львова, продовжили поїздку.

Інформацію про ДТП патрульні передали до відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП.