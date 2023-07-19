У Дністрі знайшли бездиханне тіло дівчинки: його у водоймі шукали 4 дні (фото)

16 липня під час відпочинку на річці Дністер, дівчинка 2010 року народження впала у річку та зникла з поля зору. З тих пір розпочалися її пошуки пишуть Тернополяни.

Рятувальники працювали і вдень, і вночі, обстежуючи водойму та прибережну смугу. Чотири дні її шукали, та чуда не трапилось – неповнолітню без ознак життя знайшли водолази.

«Завершено пошуково-рятувальні роботи. Сьогодні 12:55 в селі Старий Мартинів Бурштинської ТГ водолазами групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення, виявлено та піднято на поверхню тіло дитини. Всього до проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено 30 рятувальників, 13 одиниць техніки, з них 5 плавзасобів, та 1 БПЛА. Також на місці працював психолог ГУ ДСНС в області», – інформують франківські надзвичайники.

За період пошукових робіт, за допомогою плавзасобів рятувальниками було здійснено декількаразове візуальне обстеження поверхні водойми вниз по течії від місця утоплення на відстані близько 50 км, за допомогою БПЛА проведено обстеження русла річки та прибережної зони довжиною 40 км. Також на річці Дністер було забезпечено роботу моніторингових (спостережних) постів.