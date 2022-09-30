“З 24 лютого послуга була недоступною і тепер знову в Дії. Ви отримаєте push-сповіщення у застосунку, щойно камери зафіксують автопорушення на дорозі, та зможете оплатити штраф за кілька кліків”, – ідеться у повідомленні.

Також у Дії можна переглянути історію штрафів за період, коли послуга була недоступна.

Якщо порушення ПДР було зафіксовано автоматично, то людина може про нього навіть не знати. Несплата штрафу призведе до відкриття виконавчого провадження, через яке можуть накласти арешт на банківські рахунки або не випустити за кордон.

Завдяки оперативним повідомленням у застосунку можна вчасно сплатити штраф та уникнути адміністративних покарань.