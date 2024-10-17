У “Дії” запустили рекрутинг до Армії дронів

У застосунку “Дія” запровадили рекрутинг до Армії дронів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

“Додали можливість долучитися до підрозділів БпЛА без відвідування ТЦК. Подаєте заяву за кілька кліків, проходите співбесіду та підписуєте контракт.

Після подання заяви потрапите тільки в той підрозділ, який обрали. Жодного “розподілу” та мобілізації через ТЦК, все вирішуєте ви і на базову військову підготовку йдете з вже підписаним контрактом. Придатність до служби також підтверджуєте самостійно ще на етапі подання заяви, тому проходити ВЛК не потрібно.

Обирайте в “Дії” топові військові частини, які спеціалізуються на безпілотниках, та показують найкращі результати по ураженнях”, повідомляє Федоров.

Зазначається, що рекрутинг у “Дії” нагадує пошук роботи на сайті з вакансіями. У застосунку за фільтрами потрібно обрати бригаду або підрозділ, у який людина хоче потрапити, далі – надіслати одну чи декілька заяв.

Потрібно самостійно обрати напрям, пов’язаний із БпЛА, — від оператора будь-якого дрона до інженера. Далі рекрутер запрошує кандидата на співбесіду і підрозділ підписує з ним контракт.