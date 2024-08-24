У День незалежності Україна повернула 115 військових з російського полону

Україна 24 серпня провела обмін військовополоненими з російською стороною за сприяння Об’єднаних Арабських Еміратів. Додому повернулися 115 українських військових.

Про це повідомляє президент Зеленський.

“Ще 115 наших захисників повернулися сьогодні додому. Це воїни Національної гвардії, Збройних сил, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби. Ми пам’ятаємо про кожного й кожну. Шукаємо та докладаємо максимум зусиль, щоб повернути всіх.”, — написав він.