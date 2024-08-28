У День Незалежності Сергій Надал перебував у зоні бойових дій та нагородив наших захисників та захисниць

На День Незалежності Надал повіз на фронт нашим хлопцям та дівчатам системи РЕБ, дрони, літню військову форму, продукти харчування тощо. Про це він повідомив у соціальних мережах.

За його словами, бійців 16 батальйону нагородили почесними відзнаками міської ради Тернополя.

«Наші захисники з 16 батальйону отримали від тернопільської громади РЕБ, 50 FPV-дронів, 240 комплектів літньої польової форми, 300 пар літніх польових штанів, 240 комплектів спеціальної літньої форми, наземний дрон «Мураха» тощо. Також вручили їм почесні відзнаки міської ради. Дякую нашим бійцям за захист. Дякую усім тернополянам, які підтримують наших оборонців!», – заявив Сергій Надал.

Нагадаємо, 21 серпня мерія передала 40 FPV-дронів для «тернопільського» бойового батальйону. 19 серпня передали від Тернопільської міської ради ще 30 FPV-дронів на передову. 16 серпня мерія оголосила нову процедуру закупівлі для придбання ще 27-ми квадрокоптерів. На днях мерія передали нашим воїнам з 110 бригади нову партію з 40 дронів. Також бійці 110 бригади отримали 15 квадрокоптерів Mavic.

Нещодавно мерія передали на передову нашим захисникам з Сил спеціальних операцій нову партію з 50 fpv-дронів. Також мерія Тернополя передала 30 FPV-дронів нашим бійцям з 65 бригади та чергову партію FPV-дронів для спецпідрозділу Національної поліції, які зараз виконують бойові завдання на передовій.

Новина від пресслужби.