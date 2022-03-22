В Катерининській церкві у Чернігові замироточили ікони. Як розповів настоятель храму, секретар єпархіального управління отець Роман Кіник, ікона преподобного Меркурія Бригинського мироточить уже три місяці.

Зараз краплі мира з’явилися на Троїцько-Іллінській іконі, на копії Дубенської ікони (навіть на літографії, тобто на папері – така іконка у вівтарі) і на іконі Вифлеємської Божої Матері. Це єдина ікона, на якій Мати Божа посміхається.