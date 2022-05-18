З понеділка, 23 травня, у Чортківській громаді запрацюють ще два чергові дитячі садочки – №6 «Чебурашка» у Чорткові та Білівський заклад дошкільної освіти, а також дитячо-юнацька спортивна школа. Таке рішення ухвалили 18 травня на черговому засіданні виконавчого комітету.

Нагадаємо, із 2 травня дошкільний навчальний заклад №1 «Золота рибка» першим у громаді відновив свою роботу в умовах воєнного стану. У середньому садочок відвідує понад 40 діток (середня та старша група), у тому числі 4 з числа вимушених переселенців.

Із проханням відкрити ще декілька дитячих садочків у громаді до міської ради неодноразово звертались батьки дошкільнят. Члени виконкому вирішили піти назустріч батькам, котрі працюють та не мають із ким залишити малечу.

Чергові садочки у Чорткові можуть відвідувати всі дітки нашої громади та вимушені переселенці, які знайшли прихисток у нашій громаді. Окрім дітей, що належать до ясельних груп.

Відвідувати садочок діти можуть лише у випадку, якщо їхні батьки працюють та не мають можливості залишитись вдома з малечею.

Також із 23 травня відновлює гурткову роботу Чортківська дитячо-юнацька спортивна школа.

Займатись у спортивних секціях можуть як діти із нашої громади, так і з числа вимушених переселенців, котрі знайшли прихисток у Чортківській ОТГ.