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У “Буковелі” з’явилися працівники військкомату (ВІДЕО)

12.02.2023

Ірина Нова

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Право, Новини, Події, Цікаво

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В мережі з’явилося відео як на Карпатському курорті Буковель з’явилися військові з теками, пишуть у “Від Тарнополя до Тернополя”.

В мережі з’явилося відео як на Карпатському курорті Буковель з’явилися військові з теками. Спочатку всі думали що то жарт, але не тут то було.

Далі у ВІДЕО

Теги: новини Тернопільщини, цікаво, мобілізація, повіски

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