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Головна / Тернопільщина / Події / У “Буковелі” з’явилися працівники військкомату (ВІДЕО)
12.02.2023
Ірина Нова
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Право, Новини, Події, Цікаво
В мережі з’явилося відео як на Карпатському курорті Буковель з’явилися військові з теками. Спочатку всі думали що то жарт, але не тут то було.
Далі у ВІДЕО
Теги: новини Тернопільщини, цікаво, мобілізація, повіски
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