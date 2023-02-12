У “Буковелі” з’явилися працівники військкомату (ВІДЕО)

В мережі з’явилося відео як на Карпатському курорті Буковель з’явилися військові з теками, пишуть у “Від Тарнополя до Тернополя”.

В мережі з’явилося відео як на Карпатському курорті Буковель з’явилися військові з теками. Спочатку всі думали що то жарт, але не тут то було.

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