У браузері Microsoft Edge невдовзі з’явиться функція, що дозволяє заощаджувати оперативну пам’ять

Під час кожного апдейту, Майкрософт Едж стає все більш вдосконаленим браузером. Наприклад, серед останніх інновацій, розробники додали можливість заощадження оперативної пам’яті. За повідомленням Neowin, подібною можливістю не може похизуватися, навіть Гугл. Тим часом щоб відірватися від буденності, можна завітати на сайт https://elslotss.com/, що пропонує сотні цікавих онлайн-слотів з цілодобовим та безкоштовним режимом.

Деталі від інсайдерів

Як вказується на www.neowin.net, першим нові налаштування помітив Edge Canary @ Leopeva64 на X. Зокрема функція дозволяє подивитися поточне споживання “оперативки” та можливі обмеження. За повідомленням інсайдера, ці можливості:

Дозволять господарям ноутбуків обмежити використання оперативної пам’яті під час будь-яких дій;

Допоможуть встановити власні обмеження щодо відповідних витрат;

Стануть корисними незалежно від потужності гаджетів.

Щодо вибору поточного показника пам’яті, його буде можна змінювати від 1 Тб до всього доступного об’єму. Окремо, цей параметр дозволить вдало керувати власним часом. Тобто, людина матиме змогу налаштувати “економрежим”, наприклад, під час проходження комп’ютерної гри. Цікаво, що зараз Майкрософт активно працює над удосконаленням інформаційної підтримки геймерів, які користуються фірмовим браузером.

Що повідомляє Microsoft стосовно оновлення Edge

Станом на зараз, функцію економії оперативної пам’яті ще тестують, тому її можна завантажити лише у форматі Edge Canary. А для перевірки її появи на лептопі, знадобиться перейти до розділу “детектора продуктивності”. Розробники запевняють, що ця можливість незабаром з’явиться на всіх пристроях, які працюють на 10/11 Віндовс.