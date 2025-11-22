У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» звучали «Акорди творчості – 2025»

Нещодавно у затишній атмосфері в бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбувся щорічний конкурс «Акорди творчості», який уже традиційно об’єднує юних літераторів, поетів і драматургів Тернопільщини.

Цьогоріч у конкурсі взяли участь 36 талановитих учасників (серед яких двоє представили свої роботи одразу у двох номінаціях): із Шумської філії Тернопільського обласного відділення Малої академії наук України (12 учасників), Збаразької – 7, Кременецької – 4, Борщівської, Бучацької та Зборівської – по 2, Бережанської, Заліщицької, Підволочиської, Теребовлянської філій та Копичинецького відділення – по 1 та міста Тернопіль (Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступ. з поглибленим вивченням іноземних мов №3 (2 учасники), Тернопільський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-медичний ліцей № 15 імені Лесі Українки» (1 учасник).

Учасників конкурсу привітала директорка Тернопільського обласного комунального територіального відділення Малої академії наук України – Леся Мигайчук, яка побажала учасникам творчих злетів, а також розповіла про історію конкурсу, його традиції, багаторазових учасників та переможців попередніх років.

Поет, перекладач, куратор мистецьких подій, викладач ТНПУ ім. В. Гнатюка Юрій Вітяк, презентував нову збірку «Акорди творчості», до якої увійшли найкращі твори переможців минулих років.

Несподіваним і приємним моментом став музичний виступ матері однієї з учасниць, яка заграла на гітарі, створивши атмосферу тепла та щирості.

Після урочистої частини конкурсанти поділилися за віковими категоріями та номінаціями – поезія, проза, драматургія – і презентували свої твори. Кожен виступ був особливим, сповненим емоцій, щирості та власного погляду на світ.

Члени журі: кандидат філологічних наук, викладачу Тернопільського обласного відділення МАНУ Леся Вашків, кандидат філологічних наук, доцент ТНПУ ім. В. Гнатюка Світлана Бородіца, кандидат філологічних наук, викладач Тернопільського обласного відділення МАНУ Марія Левків, викладач ТНПУ ім. В. Гнатюка Юрій Вітяк, викладач Тернопільського обласного відділення МАНУкраїни Надія Мартинюк визначили преможців конкурсу серед молодих літераторів. Тож цьогорічними переможцями стали: у номінації «Поезія. Проза (молодша вікова група)» – 12 учасників; у номінації «Проза (старша вікова група)» – 6 учасників; у номінації «Поезія (старша вікова група)» – 8 учасників; у номінації «Драматургія» – 2 учасники.

Зрештою, кожен, хто цього дня виступив, уже є переможцем, адже найголовніше – це любов до слова й творчості. Тож нехай «Акорди творчості» звучать і надалі – у серцях тих, хто творить, мріє й ділиться своїм словом зі світом.