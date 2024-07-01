У  Бережанах  представили міні-копії робіт всесвітньовідомого скульптора

У Бережанському замку реалізовують проєкт: “Pfister Art”: Бережанська спадщина” за підтримки Українського культурного фонду. Завдяки цьому уже створено п’ять зменшених у розмірах копій встановлених у музеї скульптур Йогана Пфістера.

Їх можна оглянути, навіть взявши до рук. Таким чином, відвідувачі з порушенням зору можуть відчути велич пам’яток.

“Тактильні копії виготовлені на основі 3-D копій всіх скульптур і роздруковані з пластику, щоб забезпечити безбар’єрну складову нашого проєкту”, – розповіла завідувачка відділів Бережанського заповідника Олена Лугова.

Пфістер Йоган народився у 1573 р. у м. Вроцлав, помер у 1642 р. у м. Бережани. Він можливо голландець за походженням, скульптор німецької школи. Його творчість відноситься до пізнього ренесансу з елементами маньєризму та раннього бароко.

Від 1611 р. проживав у м. Львові. У 1612 р. задокументовано його перебування у місті Бережанах під покровительством Сенявських, де оздоблював замкові зали.

У травні 1617 року у Львові відбувся його шлюб з Катажиною зі Свенткевичів — донькою заможного львівського аптекаря Яна Свенткевича. Тесть Пфістера відзначився дуже гучним весіллям, що тривало майже тиждень.

До 1619 року мешкав з сім’єю у Бережанах, володів тут кам’яницею. Згодом перебирається до Тарнова, де працює над різними замовленнями, зокрема завершує надгробок князя Острозького. Упродовж 1619-36 виконав надгробки і саркофаги для Замкової каплиці в Бережанах. У 1920 р. частину саркофагів вивезли до м. Краків (Польща), решта у 1966 р.— до Львова. Їх реставрували й виставили в Олеському замку та монастирі о. Капуцинів.

З 1627 року після повернення постійно проживав у Бережанах, де купив кам’яницю. працював у місті до смерті. Від 1627 р. у Бережанах вів різьбярську школу.

Діяльність Пфістера значною мірою спричинилась до формування осередку скульпторів у Бережанах. Паралельно діяла майстерня Пфістера у Львові.

Згідно запису в заповіті Павла Боїма, Пфістер помер у 1642 році. За іншими даними, помер у 1645 році. Був похований у крипті костелу св. Петра і Павла у Бережанах.