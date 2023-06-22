22.06.2023 12:53

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

У 30 будинках тернополян відновили гаряче водопостачання (Адреси)

22.06.2023

Іванна Коваленко

69

Новини, Події

Поширити:

Від сьогодні, 22 червня, у Тернополі відновлюють гаряче водопостачання до житлових будинків від котелень за адресами вул. Торговиця, 12 та вул. Лозовецька, 3-А. Відтак, гаряча вода з’явиться на 30 адресах.

Про це пише Файне місто з посиланням на Тернопільську міську раду.

Споживачів просять перевірити чи закриті крани, а також справність мережі у квартирі, щоб уникнути затоплень чи аварійних ситуацій.

Перелік будинків, які обслуговують вказані котельні:

Котельня вул. Торговиця, 12 ЦТП:

  • вул. Князя Василя Костянтина Остpозького, 18, 26, 28, 29, 40, 42, 58, 60, 62
  • вул. Стpімка, 5, 7
  • вул. Гуго Колонтая, 2
  • вул. Андрея Шептицького, 3, 13 (гурт)
  • вул. Торговиця, 2, 3(гурт), 5(гурт), 26 ,28, 37
  • вул. Медова, 3
  • вул. Оболоня, 11, 19, 47
  • вул. Липова, 2
  • вул. Софії Стадникової, 1, 17, 20
  • вул. Василя Юpчака, 2

Котельня, вул. Лозовецька, 3-А:

  • Лозовецька, 3

Теги: Тернопільська міська рада, котельні, гаряче водопостачання

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах