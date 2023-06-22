У 30 будинках тернополян відновили гаряче водопостачання (Адреси)

Від сьогодні, 22 червня, у Тернополі відновлюють гаряче водопостачання до житлових будинків від котелень за адресами вул. Торговиця, 12 та вул. Лозовецька, 3-А. Відтак, гаряча вода з’явиться на 30 адресах.

Про це пише Файне місто з посиланням на Тернопільську міську раду.

Споживачів просять перевірити чи закриті крани, а також справність мережі у квартирі, щоб уникнути затоплень чи аварійних ситуацій.

Перелік будинків, які обслуговують вказані котельні:

Котельня вул. Торговиця, 12 ЦТП:

вул. Князя Василя Костянтина Остpозького, 18, 26, 28, 29, 40, 42, 58, 60, 62

вул. Стpімка, 5, 7

вул. Гуго Колонтая, 2

вул. Андрея Шептицького, 3, 13 (гурт)

вул. Торговиця, 2, 3(гурт), 5(гурт), 26 ,28, 37

вул. Медова, 3

вул. Оболоня, 11, 19, 47

вул. Липова, 2

вул. Софії Стадникової, 1, 17, 20

вул. Василя Юpчака, 2

Котельня, вул. Лозовецька, 3-А: