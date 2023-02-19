У 2022 році «Контінентал» сплатив 916,2 млн грн податків та спрямував на гуманітарну допомогу й реалізацію соціальних проектів 63,6 млн грн

«Контінентал Фармерз Груп» відзвітувала про сплачені податки, інвестиції в соціальні ініціативи та гуманітарну допомогу. За 2022 рік «Контінентал» перерахував до бюджетів усіх рівнів понад 916,2 млн грн податкових виплат.

Основним напрямом допомоги з боку «Контінентал» минулого року стала підтримка захисників і вимушено переміщених осіб, на яку скеровано 45,2 млн грн. Попри складний рік, компанія також продовжила підтримувати громади в регіонах своєї присутності: на фінансування соціальних проєктів було спрямовано 18,4 млн грн. Загальна сума соціальних інвестицій та гуманітарної допомоги з боку «Контінентал» у 2022 році — 63,6 млн грн.

Також «Контінентал» продовжив утілювати централізовані соціальні проєкти в регіонах своєї присутності. Компанія адаптувала їх під актуальні виклики й потреби. Зокрема, проєкт «Розумний город», який «Контінентал» реалізує уже втретє, торік об’єднав учасників довкола волонтерської цілі — виростити овочі для сухих борщів та лікарські трави для чаю «Слава Україні». Готові набори вже доправили українським захисникам.

«Компанія щороку відкрито звітує про соціальний бюджет і сплачені податки, що свідчить про прозорість роботи та сталість наших принципів. Цього року звіт особливий: «Контінентал» продовжує працювати, докладаючи максимум зусиль, щоб бути опорою для країни в такий непростий час. Ми не відступили від виконання зобов’язань, продовжуємо підтримувати місцеві громади й допомагаємо українським захисникам», — зазначив Георг фон Нолкен, генеральний директор «Контінентал Фармерз Груп».

Торік вагомим напрямом фінансування із соціального бюджету стала допомога українським захисникам. Кошти спрямовували на закупівлю тактичного спорядження, засобів захисту, тепловізійної оптики, медикаментів та іншого, відповідно до запитів. Також для потреб військових передали автомобілі. Окрім цього, Компанія формувала гуманітарні вантажі з картоплею та доправляла їх нашим оборонцям і вимушено переселеним особам. Загалом торік передали понад 3 тис. тонн картоплі.