Тисячам жінок кількох професій заборонили виїзд за кордон

Уряд вніс зміни у правила перетину кордону під час воєнного стану. Якщо раніше виїзд за кордон був заборонений для чоловіків призовного віку та жінок військовослужбовців, то тепер під заборону потрапили і певні категорії цивільних жінок.

Йдеться про жінок держслужбовців і депутаток рад всіх рівнів. Про це зазначено у постанові Кабміну від 27 січня, повідомляє BBC.

Чоловіки – чиновники та депутати молодші 60 років і так не мали права виїзду як військовозобов’язані. Тепер же і старші 60 років депутати та чиновники виїхати не зможуть.

Тепер під заборону потрапили і жінки, і чоловіки. Ось повний перелік посад, де чоловіки і жінки повинні отримати дозвіл при перетині кордону:

члени кабміну, перші заступники та заступники міністрів, держсекретар кабміну, його перший заступник та заступники, державні секретарі міністерств,

керівники центральних органів виконавчої влади, їхні перші заступники та заступники,

керівник апарату Верховної Ради, його перший заступник та заступники, народні депутати, уповноважений Верховної Ради з прав людини та його представники,

керівник офісу президента та його заступники, керівники інших допоміжних органів і служб, утворених президентом, та їхні заступники,

голова СБУ, його перший заступник та заступники,

голова та члени Нацради з питань телебачення і радіомовлення, голова та члени рахункової палати, голова та члени ЦВК, голови та члени інших державних колегіальних органів,

секретар РНБО, його перший заступник та заступники,

голова Нацбанку, його перший заступник та заступники,

постійний представник президента в Криму та його заступники, голови місцевих держадміністрацій, їхні перші заступники та заступники,

судді Конституційного Суду, судді, прокурори, керівники інших державних органів та їх заступники,

депутати місцевих рад, а також керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування і працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, керівники державних підприємств та їхні заступники.

Ці люди мають право перетинати державний кордон лише на підставі документів про службові відрядження.

Показово, що депутатами місцевих рад є 15 тисяч жінок, понад 9 з яких є депутатками сільських рад. Їх теж додали до переліку і заборонили виїзд.

Окрім того, як вказують експерти, постанова уряду заборонила виїзд з країни і старшим чоловікам – чиновникам та депутатам, які мають понад 60 років і вже не є військовозобов’язаними.

Як це перевірятимуть?

Поки що залишається незрозумілим питання зі створенням бази зі списками всіх держслужбовців та депутатів всіх рівнів. Адже йдеться про десятки тисяч людей.

Проте кабмін вже доручив всім органам влади подати у держприкордонну службу списки осіб держслужбовців – із зазначенням прізвища, імені, по батькові особи, дати народження, займаної посади.

Станом на зараз, за даними ВВС, прикордонники не мають бази, яка б дозволяла їм виокремлювати жінок, які підпадають під нову заборону.