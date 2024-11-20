Тисяча від Президента: вже з січня вчителі отримають надбавку

Днями на засіданні Уряду було проголосовано рішення, що передбачає встановлення щомісячної надбавки до заробітної плати вчителям. Проект стартує уже з січня 2025 року.

Якщо конкретніше, то з 1 січня 2025 року вчителі отримають надбавку в розмірі: 1000 гривень (1300 гривень до сплати податків). А також 2000 гривень з 1 вересня 2025 року (2600 гривень до сплати податків).

Надбавку отримуватимуть педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти державної і комунальної форм власності.

Постанова діятиме від 1 січня 2025 року до кінця воєнного стану (учителі продовжуватимуть отримувати надбавку до кінця того року, у якому скасують воєнний стан).