Представники українського кінематографу вклали багато сил у створення фантастичного фільму “Ти-космос”. Завдяки цьому картина здобула міжнародне визнання після показу на Міжнародному кінофестивалі, який цього року проходив у Торонто. Сайт Meta.ua повідомив, що стрічка була тепло прийнята глядачами і найсуворішими кінокритиками. У центрі сюжету фільму лежить історія кохання, яке не знає кордонів і здатне подолати безмежний космічний простір.

Цікаві подробиці про фільм

Щоб створити справжній шедевр команді знадобилося сім років. Зйомки проводилися поступово для того, щоб кожен фрагмент був максимально реалістичним. Головного героя у картині зіграв український актор Володимир Кравчук. Йому вдалося продемонструвати свій талант завдяки унікальній історії, в якій знайшлося місце і космічним подорожам, і коханню, і самотності. Незважаючи на те, що основні події розвивалися на тлі холодних космічних пейзажів, проблеми героїв виявилися близькими глядачам, які живуть земним життям.

Роль коханої головного персонажа дісталася актрисі Дар’ї Плахтій. Дівчина ефектно виглядала в кадрі і змогла проявити свої найкращі акторські якості, незважаючи на складності сюжету.

Для створення реалістичних кадрів знімальній команді довелося створювати унікальні павільйонні декорації. Зйомки проводились за допомогою робота, який без допомоги оператора переміщався у кадрі. Щоб передати атмосферу корабля, довелося виконати величезну роботу, яка дозволила наблизити до реальності космічні сцени.

Режисер картини Павло Остріков в одному зі своїх інтерв’ю зізнався, що вважає дуже великим успіхом те, що його фільм був показаний на найбільшому у світі міжнародному кінофестивалі та інформація про це потрапила до новин кіно. Він наголосив, що радий тому, що сюжет картини був тепло сприйнятий звичайними глядачами з різних країн.

Показ фільму “Ти-космос” в Україні заплановано на весну 2025 року, однак точна дата прем’єри наразі не відома.

Короткий сюжет фільму

Основою сюжету є історія звичайного українського далекобійника, який залишився єдиною людиною, яка вижила після того, як стався вибух Землі. Він два роки летить у космосі на величезному вантажному кораблі. Спілкуватися чоловік може тільки з бортовим комп’ютером, який всіляко його розважає і радить, як скинути ядерні відходи, що знаходяться на судні, в найближчу чорну діру.

Андрій думає, що він залишився один у всьому всесвіті, але раптово на зв’язок з ним виходить мила француженка на ім’я Катрін. Обидва вони страждають від самотності і хочуть стати комусь потрібними. Зустрітися один з одним їм непросто, оскільки вони знаходяться на різних частинах галактики.