Твоє місце там, де вирішується майбутнє

Можна втекти від шуму, але не від луни вибухів у серці.

Можна заплющити очі, але війна не згасає в темряві.

Ми чекаємо й питаємо: коли ти знову станеш поруч?

Ти знаєш цей шлях.

Твоє місце там, де вирішується майбутнє.