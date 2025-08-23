Передплата
Війна з рф / Твоє місце там, де вирішується майбутнє
23.08.2025
Руслан Іннак
Можна втекти від шуму, але не від луни вибухів у серці.
Можна заплющити очі, але війна не згасає в темряві.
Ми чекаємо й питаємо: коли ти знову станеш поруч?
Ти знаєш цей шлях.
Твоє місце там, де вирішується майбутнє.
Теги: ЗСУ, СЗЧ, арімія
