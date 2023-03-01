Тверезий поліціянт допустив зіткнення з автомобілем, яким керував п’яний поліціянт: курйозна ДТП на Тернопільщині

Бережанський районний суд призначив покарання для двох працівників поліції, які потрапили у ДТП.

Одного правоохоронця покарали за спричинення автопригоди, другого – за нетверезе керування автомобілем, повідомляє Тернополіс.

Як вбачається із матеріалів справи, випадок трапився 31 серпня 2022 року у місті Бережани. Ввечері, близько 23:40, на вулиці Рогатинській водій автомобіля “Ніссан Кашкай” під час виконання маневру обгону допустив зіткнення з автомобілем “Фольксваген Пассат”, який рухався у зустрічному напрямку.

У результаті ДТП обидва транспортні засоби отримали механічні ушкодження.

За кермом “Ніссану” перебував працівник управління поліції охорони в Тернопільській області, за кермом “Фольксвагена” – працівник районного відділу поліції.

Після ДТП обом водіям було запропоновано пройти огляд на стан сп’яніння і у кермувальника “Фольксвагена” результат виявився позитивним – 2,05 проміле, що в 10 разів вище допустимої норми.

На водія автомобіля “Ніссан Кашкай” склали адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що призвело до дорожньо-транспортної пригоди), на водія автомобіля “Фольксваген Пассат” склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння).

Бережанський районний суд при розгляді справ обох водіїв визнав винними у вчиненні інкримінованих адміністративних порушень і призначив їм відповідні покарання.

Кермувальник автомобіля “Ніссан Кашкай” за вчинення ДТП отримав 850 гривень штрафу, водій автомобіля “Фольксваген Пассат” за нетверезу їзду отримав 17000 гривень штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами терміном на 1 рік.